Scandinavia | gli Istituti italiani di cultura portano il “Fumetto al Nord”

In occasione della XX Settimana della lingua italiana nel mondo, gli Istituti italiani di cultura di Copenaghen, Helsinki, Oslo e Stoccolma portano il Fumetto al Nord: un viaggio nel fumetto italiano contemporaneo con approfondimenti e interviste, da lunedì 19 a mercoledì 28 ottobre sulle piattaforme social. Come riferisce una nota dell'Istituto italiano di cultura di Stoccolma, la data con cui convenzionalmente si fa nascere il fumetto italiano è il 1908, con l'uscita del primo numero del Corriere dei Piccoli. All'epoca i fumetti si trovavano solo in edicola ed erano rivolti soprattutto ai bambini; oggi invece si trovano anche in libreria, ai festival, sui blog e sui social network, e raccontano storie per i più piccoli, per gli adolescenti e per gli ...

