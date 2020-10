Sblocca Italia, Tar del Lazio dà ragione agli ambientalisti e annulla il decreto attuativo del governo Renzi sugli inceneritori (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo quattro anni di battaglia, il Tar del Lazio annulla il decreto attuativo con cui il governo Renzi aveva dato attuazione all’articolo 35 dello Sblocca Italia, prevedendo così il potenziamento di 40 impianti di incenerimento già esistenti in Italia (su un totale di 42) e la costruzione, nel Centro-Sud, di altri otto inceneritori (poi diventati 12). Impianti considerati sì “infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”, ma che l’allora esecutivo riteneva non dovessero essere soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (Vas), se non in fase di progettazione dei singoli impianti. Il tutto in contraddizione con quanto disposto dalla direttiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo quattro anni di batta, il Tar delilcon cui ilaveva dato attuazione all’articolo 35 dello, prevedendo così il potenziamento di 40 impianti di incenerimento già esistenti in(su un totale di 42) e la costruzione, nel Centro-Sud, di altri otto(poi diventati 12). Impianti considerati sì “infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”, ma che l’allora esecutivo riteneva non dovessero essere soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (Vas), se non in fase di progettazione dei singoli impianti. Il tutto in contraddizione con quanto disposto dalla direttiva ...

