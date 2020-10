Savoia, Aronica avverte i suoi: “Domani sarà una gara molto complicata” (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Al termine della seduta mattutina di rifinitura ha parlato, attraverso i canali ufficiali del club, il mister Salvatore Aronica che ha presentato la sfida di domani tra Vis Artena e Savoia: “Sarà una gara molto complicata quella di domani contro una squadra forte e in salute. Sono a punteggio pieno, allenati da un mister esperto e preparato e possono contare su un ottimo organico e buone individualità”. Il mister ha poi continuato: “E’ stata una buona settimana di allenamento, i ragazzi hanno lavorato con attenzione e abnegazione. Già contro il Monterosi avevo avuto buone percezioni, domenica poi abbiamo disputato un ottimo derby. Un plauso a tutti i calciatori, soprattutto a chi è subentrato perché ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Al termine della seduta mattutina di rifinitura ha parlato, attraverso i canali ufficiali del club, il mister Salvatoreche ha presentato la sfida di domani tra Vis Artena e: “Sarà unacomplicata quella di domani contro una squadra forte e in salute. Sono a punteggio pieno, allenati da un mister esperto e preparato e possono contare su un ottimo organico e buone individualità”. Il mister ha poi continuato: “E’ stata una buona settimana di allenamento, i ragazzi hanno lavorato con attenzione e abnegazione. Già contro il Monterosi avevo avuto buone percezioni, domenica poi abbiamo disputato un ottimo derby. Un plauso a tutti i calciatori, soprattutto a chi è subentrato perché ...

NotiziarioC : Savoia, Mazzamauro: 'Aronica ci ha permesso di scegliere i nomi. In questo girone si gioca a calcio' - MCriscitiello : RT @tvdellosport: ?? Una doppietta di #Kyeremateng regala al #Savoia di Aronica la prima vittoria in cambionato nel derby contro la Nocerina… - GabrieleSchiavi : RT @tvdellosport: ?? Una doppietta di #Kyeremateng regala al #Savoia di Aronica la prima vittoria in cambionato nel derby contro la Nocerina… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? Una doppietta di #Kyeremateng regala al #Savoia di Aronica la prima vittoria in cambionato nel derby contro la Nocerina… - tvdellosport : ?? Una doppietta di #Kyeremateng regala al #Savoia di Aronica la prima vittoria in cambionato nel derby contro la No… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia Aronica Savoia, Aronica avverte i suoi: "Domani sarà una gara molto complicata" anteprima24.it NEWS - La Serie D torna in tv, prosegue l'accordo con Sportitalia e si accendono le telecamere su Savoia-Nocerina

La Serie D torna in tv. Dopo lo stop imposto dal Covid, si riaccendono le telecamere di Sportitalia sul Campionato d’Italia con il match di cartello Savoia-Nocerina, valido per la seconda giornata del ...

Il Savoia ribalta la Nocerina e vince il derby - I AM CALCIO ITALIA

Il derby è del Savoia: con un successo in rimonta i bianchi superano la Nocerina e guadagnano i tre punti La cronaca (a cura dell'ufficio ...

La Serie D torna in tv. Dopo lo stop imposto dal Covid, si riaccendono le telecamere di Sportitalia sul Campionato d’Italia con il match di cartello Savoia-Nocerina, valido per la seconda giornata del ...Il derby è del Savoia: con un successo in rimonta i bianchi superano la Nocerina e guadagnano i tre punti La cronaca (a cura dell'ufficio ...