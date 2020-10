Sassari, bambino isolato e lasciato senza matita in aula: “E’ vietato passarsi gli oggetti” (Di sabato 10 ottobre 2020) Un episodio incredibile avvenuto in una scuola di Sassari dove, per le normative contro il Covid, un bambino di dieci anni ha dovuto passare ore in classe senza nemmeno una matita per scrivere. La dura sequela di provvedimenti contro il Covid che sta facendo registrare in queste ore un’impennata di casi non fa sconti a … L'articolo Sassari, bambino isolato e lasciato senza matita in aula: “E’ vietato passarsi gli oggetti” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 ottobre 2020) Un episodio incredibile avvenuto in una scuola didove, per le normative contro il Covid, undi dieci anni ha dovuto passare ore in classenemmeno unaper scrivere. La dura sequela di provvedimenti contro il Covid che sta facendo registrare in queste ore un’impennata di casi non fa sconti a … L'articoloin: “E’gli oggetti” proviene da leggilo.org.

Sab5192 : RT @poche_idee: A Sassari un bambino di 10 enni è stato per le 5 ore di scuola, senza poter fare niente perché aveva scordato l’astuccio a… - Bufalenet : Permangono i dubbi sulla storia del bambino di 10 anni che, in quel di Sassari, avrebbe dimenticato a casa l’astucc… - thecoolmauri : RT @Lacasespoglia: Sassari: bambino senza astuccio, resta tutta la mattina a scuola senza poter fare nulla. A scuola primaria, in classe, n… - Lacasespoglia : Sassari: bambino senza astuccio, resta tutta la mattina a scuola senza poter fare nulla. A scuola primaria, in clas… - poche_idee : A Sassari un bambino di 10 enni è stato per le 5 ore di scuola, senza poter fare niente perché aveva scordato l’ast… -