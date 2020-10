Sant’Egidio Femminile | dopo la Coppa testa alla trasferta di Palermo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del Monte Albino (Sa) –terza partecipazione, finalmente il Sant’Egidiosi qualifica agli ottavi dellaItalia di Serie C grazievittoria sulla Ternana nella prima giornata. E’ bastata, infatti, il netto successo per 5 a 0 ottenuto nell’esordio del 20 settembre, a garantire il passaggio del turno in quanto, la successiva rinuncia del Benevento, ha garantito altri tre punti alle leonesse che hanno chiuso, quindi, il mini girone con tre lunghezze di vantaggio sulla Ternana. Un ottimo risultato per le ragazze del Sant’Egidio che si preparano all’esordio in campionato previsto domenica 11 ottobre con la difficilissima, seconda forza dello scorso ...