San Giovanni, identificati i manifestanti no mask. E dal palco giunge il monito: mettete la mascherina

Dal palco di San Giovanni dove si sta svolgendo la manifestazione anti Ue e anticrisi denominata Marcia della Liberazione arriva l'invito ai partecipanti a mettere le mascherine e a rispettare il distanziamento. Ma com'è noto in piazza ci sono anche i no mask, gli irriducibili assertori della nocività della mascherina. Alla manifestazione partecipano circa duemila persone. identificati i manifestanti senza mascherina E gli agenti di polizia identificano tutti quelli che non ce l'hanno. Seguono le disposizioni del Viminale del capo della polizia Gabrielli. In tanti provano a replicare con una scusa: "La mascherina non la metto, in Italia è reato girare col volto travisato".

Un manifestante è stato portato via dalla Polizia durante la manifestazione in Piazza San Giovanni di sovranisti monetari e “no mask”. Tensioni alla manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, dove ...

Momenti di tensione durante una delle manifestazioni in programma oggi a Roma. Alla "Marcia per la liberazione" iniziata alle 14 in piazza San Giovanni, un ragazzo che non indossava la mascherina è ...

