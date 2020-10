Sabato 10 Ottobre 2020 Sky Cinema HD, Ogni Tuo Respiro (Di sabato 10 ottobre 2020) Petra Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il re del gossip e' stato ucciso a Genova. Per scoprire il colpevole Petra deve tornare a Roma.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Ogni tuo RespiroAndrew Garfield e Claire Foy nell'opera... Leggi su digital-news (Di sabato 10 ottobre 2020) Petra Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il re del gossip e' stato ucciso a Genova. Per scoprire il colpevole Petra deve tornare a Roma.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)tuoAndrew Garfield e Claire Foy nell'opera...

dellorco85 : È autorizzata la manifestazione di neofascisti, no mask e complottisti prevista per sabato 10 ottobre a Roma. Ok, m… - JuventusFCYouth : I prossimi impegni dell'#Under19 di Mister Bonatti ??? ?? Ascoli ?? Venerdì 16 ottobre 15:00 ?? Sampdoria ?? Domenica… - ComuneMI : Riapre la bellissima Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, gioiello del patrimonio artistico della città. D… - Magic6Roberto : RT @elisatoffoli: Comunicazione importante sul concerto a Udine di sabato 10 ottobre. Leggi il post qui ?? - eucentre : Nel quadro delle iniziative della Settimana Nazionale della Protezione Civile, 11-19 ottobre 2020, EUCENTRE allesti… -