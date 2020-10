Rosalinda Celentano, la notizia a poco dalla diretta di Ballando con le Stelle: “Ecco come sta” (Di sabato 10 ottobre 2020) La nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’ non è cominciata proprio alla grande. Dopo i forfait di alcuni protagonisti risultati positivi al covid, ci si sono messi anche alcuni incidenti di percorso. come l’operazione di urgenza a cui si è sottoposto Raimondo Todaro, che ha quindi lasciato sola Elisa Isoardi per una puntata. Poi l’incidente durante le prove di Alessandra Mussolini, finita all’ospedale dopo una caduta di faccia. “Ho iniziato subito a perdere sangue – aveva raccontato a Storie Italiane -. Sia Milly Carlucci che la produzione appena hanno saputo dell’incidente sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre. Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) La nuova edizione di ‘con le’ non è cominciata proprio alla grande. Dopo i forfait di alcuni protagonisti risultati positivi al covid, ci si sono messi anche alcuni incidenti di percorso.l’operazione di urgenza a cui si è sottoposto Raimondo Todaro, che ha quindi lasciato sola Elisa Isoardi per una puntata. Poi l’incidente durante le prove di Alessandra Mussolini, finita all’ospedale dopo una caduta di faccia. “Ho iniziato subito a perdere sangue – aveva raccontato a Storie Italiane -. Sia Milly Carlucci che la produzione appena hanno saputo dell’incidente sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre. Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al ...

