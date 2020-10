Rosalinda Celentano, il toccante ricordo di mamma Claudia Mori (Di sabato 10 ottobre 2020) Rosalinda Celentano, a Ballando con le stelle 2020, si lascia andare ad un toccante ricordo di mamma Claudia Mori. Rosalinda Celentano ha accettato d’indossare i tacchi come aveva richiesto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2020 Carolyn Smith. “Io uscirò da questo programma con i tacchi a spillo, tutta scosciata, i capelli lunghi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020), a Ballando con le stelle 2020, si lascia andare ad undiha accettato d’indossare i tacchi come aveva richiesto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2020 Carolyn Smith. “Io uscirò da questo programma con i tacchi a spillo, tutta scosciata, i capelli lunghi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AngelaCoppola83 : Rosalinda Celentano ha fatto fuori Samuel Peron da #BallandoConLeStelle - melanzanefritt : RT @AngelaCoppola83: A questo punto credo la coppia di Rosalinda Celentano la vogliano fare andare avanti nella gara per forza perché ha b… - LaWho_Margot : Oh a me Rosalinda Celentano piace. #BallandoConLeStelle - giampiero661MJ : RT @ZeusMega: Rosalinda e Tinna pazzesche, specie la messa in scena... forse solo i tacchi hanno dato qualche problemino alla Celentano, cm… - AngelaCoppola83 : A questo punto credo la coppia di Rosalinda Celentano la vogliano fare andare avanti nella gara per forza perché h… -