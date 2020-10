Rondon tenta la fuga: il Dalian lo blocca in aeroporto (Di sabato 10 ottobre 2020) Rondon voleva raggiungere il ritiro della nazionale colombiana. Ma è stato fermato all’aeroporto dal Dalian Disavventura per Rondon. Il calciatore colombiano ha tentato la fuga dalla Cina per partecipare agli impegni della nazionale, salvo essere fermato in aeroporto dal Dalian. In caso di partenza, avrebbe saltato ben sei partite con il club allenato da Rafa Benitez. «Ho fatto quello che era umanamente possibile per andare», ha commentato il calciatore attraverso il proprio profilo Twitter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020)voleva raggiungere il ritiro della nazionale colombiana. Ma è stato fermato all’dalDisavventura per. Il calciatore colombiano hato ladalla Cina per partecipare agli impegni della nazionale, salvo essere fermato indal. In caso di partenza, avrebbe saltato ben sei partite con il club allenato da Rafa Benitez. «Ho fatto quello che era umanamente possibile per andare», ha commentato il calciatore attraverso il proprio profilo Twitter. Leggi su Calcionews24.com

Disavventura per Rondon. Il calciatore colombiano ha tentato la fuga dalla Cina per partecipare agli impegni della nazionale, salvo essere fermato in aeroporto dal Dalian. In caso di partenza, avrebbe ...

Il giocatore ha fatto tutto il possibile per lasciare la Cina, ma è stato fermato in aeroporto prima di imbarcarsi sul volo per l'America.

Il giocatore ha fatto tutto il possibile per lasciare la Cina, ma è stato fermato in aeroporto prima di imbarcarsi sul volo per l'America.