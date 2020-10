Romina Pierdomenico fidanzata Ezio Greggio | l’amore tra mille polemiche

Leggi su youmovies

(Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo: l’amore traè nota ai più per essere la compagna del celebre conduttoree a sua volta figura dello spettacolo. Scopriamo qualche dettaglio in più. Professionalmente parlando sappiamo cheè una showgirl e modella, specializzata anche nel canto e nella danza, soprattutto latino-americana. Si fa conoscere per la sua partecipazione a …