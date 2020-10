Roma, violenza al Prenestino-Labicano: bengalese spinge giù dalla finestra il coinquilino 52enne (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante una lite un immigrato bengalese ha spinto un coinquilino connazionale giù dalla finestra di un appartamento di via Ludovico Pavoni, nel quartiere Prenestino-Labicano, a Roma. La vittima è un 52enne che è in prognosi riservata in ospedale. I carabinieri hanno arrestato l’aggressore, di 44 anni, con l’accusa di tentato omicidio. La lite nel quartiere Prenestino-Labicano Il fatto è avvenuto in tarda serata. I due uomini condividono un appartamento insieme ad altri connazionali, al terzo piano di uno stabile condominiale di via Ludovico Pavoni. Il motivo del contendere potrebbe essere riconducibile al pagamento della quota del canone di affitto. La lite, ben presto, si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante una lite un immigratoha spinto unconnazionale giùdi un appartamento di via Ludovico Pavoni, nel quartiere, a. La vittima è unche è in prognosi riservata in ospedale. I carabinieri hanno arrestato l’aggressore, di 44 anni, con l’accusa di tentato omicidio. La lite nel quartiereIl fatto è avvenuto in tarda serata. I due uomini condividono un appartamento insieme ad altri connazionali, al terzo piano di uno stabile condominiale di via Ludovico Pavoni. Il motivo del contendere potrebbe essere riconducibile al pagamento della quota del canone di affitto. La lite, ben presto, si ...

