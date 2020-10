Roma, tensione tra manifestanti e polizia nella piazza negazionista: “Vergogna mondiale”. Poi contro i cronisti: “Pezzo de merda, mo te sputo” (Di sabato 10 ottobre 2020) Non sono mancati momenti di tensione alla manifestazione negazionista di Roma. Parapiglia, spintoni, gente a terra e proteste contro l’intervento delle forze dell’ordine hanno scaldato gli animi: “Vergogna – ha detto una donna rivolta alla polizia – in trenta per portare un’essere umano che si era abbassata la mascherina, vergogna per tutto il mondo”. Poi alcuni manifestanti di estrema destra se la sono presa con i cronisti che stavano facendo domande: “A pezzo de merda, levate quella mutanda dalla faccia, adesso te sputo” L'articolo Roma, tensione tra manifestanti e polizia nella piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Non sono mancati momenti dialla manifestazionedi. Parapiglia, spintoni, gente a terra e protestel’intervento delle forze dell’ordine hanno scaldato gli animi: “Vergogna – ha detto una donna rivolta alla– in trenta per portare un’essere umano che si era abbassata la mascherina, vergogna per tutto il mondo”. Poi alcunidi estrema destra se la sono presa con iche stavano facendo domande: “A pezzo de, levate quella mutanda dalla faccia, adesso te sputo” L'articolotra...

Agenzia_Ansa : Tensione a Roma al sit-in no mask. Fermato dalle forze dell'ordine un manifestante che non indossava la mascherine.… - RaiNews : Tensioni alla manifestazione in corso a Roma, a piazza San Giovanni, dove un manifestante, che non indossava la mas… - fanpage : 'Arrestateci tutti!', 'Vergogna!, 'Buffoni!' Alta tensione a piazza San Giovanni - vicky68_ : RT @tempoweb: Tensione al corteo no-mask. Manifestante fermato dalla polizia #nomask #roma #negazionisti #polizia - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Tensioni alla manifestazione in corso a Roma, a piazza San Giovanni, dove un manifestante, che non indossava la mascherina è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tensione Roma, tensione in piazza San Giovanni: fermato un manifestante Rai News manifestazione sovranisti e no mask a roma 8

Tensioni al sit-in di piazza San Giovanni. A manifestare ci sono anche vigili

'Non ho la mascherina perché è sinonimo della sudditanza”, testimonia uno dei partecipanti . “L'unica paura che ho è la perdita della libertà', ...

