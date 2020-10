Roma, si riempiono i reparti Covid: positivi trasferiti negli hotel (Di sabato 10 ottobre 2020) A Roma il contagio accelera e i reparti Covid iniziano a cercare spazi aggiuntivi: a breve cento pazienti verranno trasferiti dagli ospedali Covid Columbus e Umberto I ad alberghi nella zona dell’Aurelio. Peggiora la situazione coronavirus a Roma, che spinge ospedali e reparti Covid a cercare ulteriori spazi aggiuntivi. Una conferma sul numero crescente di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Ail contagio accelera e iiniziano a cercare spazi aggiuntivi: a breve cento pazienti verrannodagli ospedaliColumbus e Umberto I ad alberghi nella zona dell’Aurelio. Peggiora la situazione coronavirus a, che spinge ospedali ea cercare ulteriori spazi aggiuntivi. Una conferma sul numero crescente di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

alida010 : RT @GiancarloDeRisi: Sta succedendo come a marzo con gli ospedali che si riempiono di infetti. A Roma i reparti covid collassano e i malat… - EmilianoAlchidi : RT @GiancarloDeRisi: Sta succedendo come a marzo con gli ospedali che si riempiono di infetti. A Roma i reparti covid collassano e i malat… - JPCK72 : RT @GiancarloDeRisi: Sta succedendo come a marzo con gli ospedali che si riempiono di infetti. A Roma i reparti covid collassano e i malat… - RBB_Riverside : RT @GiancarloDeRisi: Sta succedendo come a marzo con gli ospedali che si riempiono di infetti. A Roma i reparti covid collassano e i malat… - GiancarloDeRisi : Sta succedendo come a marzo con gli ospedali che si riempiono di infetti. A Roma i reparti covid collassano e i ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riempiono Roma, si riempiono i reparti Covid: positivi trasferiti negli hotel MeteoWeek Quali sono le zone di Roma più colpite dal Covid

Tuttavia, due macro aree sembrano più risparmiate: quella nord est e quella sud, ad eccezione dell'Eur e della zona dell'Appia antica. I municipi che registrano il minor numero di contagi sono il IV ( ...

A Roma 90 opere di Banksy. Al Chiostro del Bramante fino all’11 aprile in mostra il genio dell’ignoto artista britannico

Da un mese è possibile visitare una mostra che è stata attesissima per tanti mesi e che dall’8 settembre è presente al Dart – Chiostro del Bramante di Roma. La mostra Banksy, a visual protest sarà nel ...

Tuttavia, due macro aree sembrano più risparmiate: quella nord est e quella sud, ad eccezione dell'Eur e della zona dell'Appia antica. I municipi che registrano il minor numero di contagi sono il IV ( ...Da un mese è possibile visitare una mostra che è stata attesissima per tanti mesi e che dall’8 settembre è presente al Dart – Chiostro del Bramante di Roma. La mostra Banksy, a visual protest sarà nel ...