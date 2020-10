Roma: manifestazione No-Mask, tensione, qualche centinaio di partecipanti, senza incidenti (Di sabato 10 ottobre 2020) Un gruppo di manifestanti ha urlato libertà, libertà. Tutto per una mascherina - hanno spiegato alcuni - solo perché si è rifiutato di dare il nome lo hanno portato via in quel modo. E' una vergogna Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Un gruppo di manifestanti ha urlato libertà, libertà. Tutto per una mascherina - hanno spiegato alcuni - solo perché si è rifiutato di dare il nome lo hanno portato via in quel modo. E' una vergogna

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - fattoquotidiano : Flop della manifestazione ‘no mask’ a Roma: tensioni con la polizia. E gli organizzatori dal palco: “Rispettare reg… - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Roma, in pochi alla manifestazione di Gilet arancioni e Forza Nuova. 'Senza mascherina rischio la multa? Tanto le colle… - MT__87 : RT @jacopo_iacoboni: Vigili di roma (coordinamento Ugl) alla manifestazione di oggi dei no mask a Roma. (Questi dovrebbero, per lavoro, fa… -