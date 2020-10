Roma, manifestazione anti-Covid, polizia ferma militante: il motivo (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel corso della manifestazione che si sta tenendo a Roma anti-Covid, la polizia ha fermato un militante che non stava indossando la mascherina. Momenti di tensione a Roma durante lo svolgimento della manifestazione contro il coronavirus. L’evento è stato promosso dall’ex generale Antonio Pappalardo, divenuto famoso negli ultimi tempi come leader del movimento dei Gilet … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel corso dellache si sta tenendo a, lahato unche non stava indossando la mascherina. Momenti di tensione adurante lo svolgimento dellacontro il coronavirus. L’evento è stato promosso dall’ex generale Antonio Pappalardo, divenuto famoso negli ultimi tempi come leader del movimento dei Gilet … L'articolo proviene da .

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - repubblica : Roma, manifestazione negazionisti, l'ordine del ministro alla polizia: 'Pugno duro contro i no mask' - fattoquotidiano : Flop della manifestazione ‘no mask’ a Roma: tensioni con la polizia. E gli organizzatori dal palco: “Rispettare reg… - Leonard18427907 : RT @giunbia: ?????? Se vi state recando alla manifestazione #NoMask a Roma ricordatevi di non farvi tracciare seguendo questo piccolo consi… - LennyKrost : RT @Fabio_DeBunker: La manifestazione di oggi a Roma è un flop. In piazza solo qualche centinaio di #negazionisti e #NoMask. Sappiate che n… -