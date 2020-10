Roma | lite per l’affitto | spinge il coinquilino giù dalla finestra

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) È stato spinto giùdal, al culmine di una banalesull’affitto. La, avvenuta tra due uomini originari del Bangladesh di 44 e 52 anni, è degenerata finché uno dei due non ha spinto di sotto l’altro. Attualmente l’uomo è ricoverato in gravi condizioni. È riuscito a salvarsi solo grazie ad una tenda parasole dell’appartamento sottostante, che ha attutito la caduta. L’uomo ha però impattato contro il parabrezza di un’automobile, parcheggiata lungo la strada. Il fatto è avvenuto al terzo piano di uno stabile condominiale in via Ludovico Pavoni. Il più giovane dei due, in un impeto di rabbia, ha spinto giù l’altro. I Carabinieri hanno raccolto le ...