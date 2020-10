Roma, cammina da sola senza mascherina: multa di 400 euro (Di sabato 10 ottobre 2020) cammina in solitaria in via della Gatta, centro storico di Roma, senza mascherina: la Polizia Municipale ha multato una donna con una sanzione da 400 euro multata mentre camminava da sola senza mascherina nel centro di Roma, a poche ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie. Fermata dalla polizia municipale e sanzionata per non… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 10 ottobre 2020)in solitaria in via della Gatta, centro storico di: la Polizia Municipale hato una donna con una sanzione da 400ta mentreva danel centro di, a poche ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie. Fermata dalla polizia municipale e sanzionata per non… L'articolo Corriere Nazionale.

mbbelluco : RT @Agenzia_Dire: È successo a poche ore dall'entrata in vigore dell'ordinanza della @RegioneLazio. La signora: 'Avevo la #mascherina con m… - HonestLuke66 : RT @Agenzia_Dire: È successo a poche ore dall'entrata in vigore dell'ordinanza della @RegioneLazio. La signora: 'Avevo la #mascherina con m… - Agenzia_Dire : È successo a poche ore dall'entrata in vigore dell'ordinanza della @RegioneLazio. La signora: 'Avevo la #mascherina… - carlo_masera : @MonicaCirinna @CarloCalenda Se uno come @CarloCalenda accettasse di candidarsia sindaco di un letamaio (politicame… - Luipez4 : @domanigiornale Sto coglione ora cammina con scorta e antiproiettile, dopo camminerà in un tank per Roma! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cammina A Roma cammina in solitaria senza mascherina, per lei multa da 400 euro - DIRE.it Dire Roma, cammina da sola senza mascherina: multa di 400 euro

Multata mentre camminava da sola senza mascherina nel centro di Roma, a poche ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie. Fermata dalla polizia municipale e ...

Emilia Romagna, weekend di “Monasteri aperti”: tra luoghi sacri e cammini dei pellegrini

Come vive una suora di clausura? L’occasione per scoprirlo è “Monasteri Aperti”, una due giorni all’insegna della spiritualità in programma sabato 17 e ...

Multata mentre camminava da sola senza mascherina nel centro di Roma, a poche ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie. Fermata dalla polizia municipale e ...Come vive una suora di clausura? L’occasione per scoprirlo è “Monasteri Aperti”, una due giorni all’insegna della spiritualità in programma sabato 17 e ...