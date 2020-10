Roberto Fico, il presidente della Camera pentastellato (Di sabato 10 ottobre 2020) Nato il 10 ottobre 1974 a Napoli, Roberto Fico è entrato in parlamento nel 2013. Nel 2018 è stato eletto presidente della Camera. Roberto Fico nasce il 10 ottobre 1974 a Napoli. Dopo aver ottenuto il diploma classico al Liceo “Umberto I” della sua città, si laurea con lode in Scienze delle Comunicazioni all’Università degli Studi di Trieste scegliendo l’indirizzo di comunicazione di massa. Dopo aver vissuto per un anno a Helsinki, in Finlandia, frequentando la Facoltà di Scienze Sociali dell’università locale e lavorando nel frattempo per l’ufficio che si occupa degli studenti stranieri, torna in Italia per seguire, a Roma, un corso per redattori in agenzie letterarie e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Nato il 10 ottobre 1974 a Napoli,è entrato in parlamento nel 2013. Nel 2018 è stato elettonasce il 10 ottobre 1974 a Napoli. Dopo aver ottenuto il diploma classico al Liceo “Umberto I”sua città, si laurea con lode in Scienze delle Comunicazioni all’Università degli Studi di Trieste scegliendo l’indirizzo di comunicazione di massa. Dopo aver vissuto per un anno a Helsinki, in Finlandia, frequentando la Facoltà di Scienze Sociali dell’università locale e lavorando nel frattempo per l’ufficio che si occupa degli studenti stranieri, torna in Italia per seguire, a Roma, un corso per redattori in agenzie letterarie e ...

Roberto_Fico : Come istituzioni, come cittadini abbiamo il dovere di portare avanti il lavoro e il messaggio di #LilianaSegre. L’I… - Montecitorio : Il Presidente @Roberto_Fico ha incontrato oggi a Montecitorio il Ministro degli Esteri del Regno del #Marocco, Nass… - Roberto_Fico : Un messaggio chiaro e forte: fate in fretta perché l'emergenza climatica è ora. Non si possono rinviare scelte stra… - francescobelle5 : @nonnapapera8 @anmnapoli @ComuneNapoli @demagistris @La7tv @Roberto_Fico @LAltravoce Non si devono vergognare. Sei… - NewsMondo1 : Roberto Fico, il presidente della Camera pentastellato -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Fico Roberto Fico, il presidente della Camera pentastellato News Mondo In classe con Liliana Segre: al Meucci di Castelfidardo diretta streaming per l’ultima lezione della superstite dell’Olocausto

Una testimonianza resa davanti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quello della Camera Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Casellati, in un tendone fuori dalla comunità che da 26 anni ...

Sindaco di Napoli, quanti candidati per il 2021: «De Magistris è già isolato»

Al momento è una grande ammucchiata nel campo del centrosinistra allargato al M5S la corsa a sindaco di Napoli. Li sono davvero in tanti a contendersi la fascia tricolore, in campo ci ...

Una testimonianza resa davanti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quello della Camera Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Casellati, in un tendone fuori dalla comunità che da 26 anni ...Al momento è una grande ammucchiata nel campo del centrosinistra allargato al M5S la corsa a sindaco di Napoli. Li sono davvero in tanti a contendersi la fascia tricolore, in campo ci ...