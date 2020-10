Riuniti di Foggia | dimessa neomamma | dopo il corona virus Policlinico

Leggi su noinotizie

(Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comuni diffuso daldi: E’ statadue tamponi negativi, la giovane signora di origine nigeriana positiva al Covid che nei giorni scorsi aveva dato alla luce un bimbo, risultato negativo al, presso la Struttura di Ostetricia e Ginecologia Universitaria deldi, diretta dal Prof. Luigi Nappi. Il neonato è stato amorevolmente accudito in questi giorni dal personale della Struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del, diretto dal Dott. Gianfranco Maffei. Per rendere possibile il contatto, se pur a distanza, tra la mamma e il neonato e per sostenere emotivamente la giovane ...