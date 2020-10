Risultati Nations League, successi per Spagna e Germania: Furie Rosse in testa (Di sabato 10 ottobre 2020) Risultati Nations League – Si sono giocate interessanti partite per quanto riguarda la Nations League. Successo con il minimo sforzo per la Spagna, le Furie Rosse hanno vinto con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Oyarzabal, niente da fare per la Svizzera. Bene anche la Germania, vittoria sul campo dell’Ucraina con il risultato di 1-2, in rete Ginter e Goretzka. nel Gruppo C vittorie interne per Lussemburgo e Montenegro. Nel raggruppamento C pareggio tra Far Oer e Lettonia, a reti inviolate Andorra e Malta, blitz di Gibilterra. Sul fronte classifica Spagna al primo posto con 7 punti, due lunghezze più sotto la Germania. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)– Si sono giocate interessanti partite per quanto riguarda la. Successo con il minimo sforzo per la, lehanno vinto con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Oyarzabal, niente da fare per la Svizzera. Bene anche la, vittoria sul campo dell’Ucraina con il risultato di 1-2, in rete Ginter e Goretzka. nel Gruppo C vittorie interne per Lussemburgo e Montenegro. Nel raggruppamento C pareggio tra Far Oer e Lettonia, a reti inviolate Andorra e Malta, blitz di Gibilterra. Sul fronte classificaal primo posto con 7 punti, due lunghezze più sotto la. In alto la ...

