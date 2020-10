Ricorso e sospensiva. Il Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palazzo Madama prepara l’appello contro la sentenza della Commissione contenziosa (Di sabato 10 ottobre 2020) Usciti dalla porta, sono rientrati dalla finestra. Grazie alla sentenza della Commissione contenziosa che ha ripristinato i maxi-vitalizi dei Senatori. Vanificando il taglio da 22,2 milioni di euro l’anno ottenuto con il ricalcolo retroattivo degli assegni entrato in vigore dal 1° gennaio 2019. Ma non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Infatti, come da prassi consolidata, l’amministrazione del Senato, rappresentata dal segretario generale di Palazzo Madama, Elisabetta Serafin, di fronte ad una sentenza sfavorevole in primo grado proporrà appello dinanzi al Consiglio di Garanzia. Chiedendo contestualmente la sospensione della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Usciti dalla porta, sono rientrati dalla finestra. Grazie allache hato ideiri. Vanificando il taglio da 22,2 milioni di euro l’anno ottenuto con il ricalcolo retroattivo degli assegni entrato in vigore dal 1° gennaio 2019. Ma non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Infatti, come da prassi consolidata, l’amministrazione del, rappresentata dal segretario generale di, Elisabetta Serafin, di fronte ad unasfavorevole in primo grado proporrà appello dinanzi al Consiglio di Garanzia. Chiedendo contestualmente la sospensione...

