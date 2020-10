MediasetTgcom24 : Ricerca: il 63% degli italiani ha avuto disturbi mentali durante il lockdown #coronavirus - Eugenio97289950 : RT @MediasetTgcom24: Ricerca: il 63% degli italiani ha avuto disturbi mentali durante il lockdown #coronavirus - Paul8725484752 : RT @MediasetTgcom24: Ricerca: il 63% degli italiani ha avuto disturbi mentali durante il lockdown #coronavirus - riccardo_71 : RT @MediasetTgcom24: Ricerca: il 63% degli italiani ha avuto disturbi mentali durante il lockdown #coronavirus - stefanodirusso1 : Le conseguenze saranno devastanti, peggiori del #coronavirus stesso pultroppo sarà una triste realtà da prevenire a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca 63%

Secondo i dati di una ricerca realizzata dall'Istituto Elma Research in sei Paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia), il 58% dei cittadini hanno avuto sintomi di distu ...Secondo i dati di una ricerca realizzata dall’Istituto Elma Research in sei paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia), per conto di Angelini Pharma in occasione del 10 ...