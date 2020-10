Repubblica: “Se Inter-Milan viene rinviata, stop alla Serie A?” (Di sabato 10 ottobre 2020) La Serie A si appresta a vivere una settimana cruciale. Sabato 17 ottobre è infatti in programma il derby di Milano, con il Milan che ha appena recuperato Ibrahimovic mentre l’Inter si trova con 5 giocatori positivi. Secondo quando ipotizzato dal quotidiano Repubblica, i giorni decisivi saranno mercoledì e giovedì, quando rientreranno ad Appiano Gentile 16 stranieri impegnati con rispettive Nazionali. La preoccupazione dei dirigenti nerazzurri cresce: potrebbe Intervenire l’Asl di Milano, oppure si potrebbe chiedere il rinvio del match, nel caso in cui i positivi in squadra siano dieci. Certamente, in caso di rinvio sarebbe difficile inserire nuovamente in calendario il derby, dal momento che il 20 ottobre inizia anche la ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) LaA si appresta a vivere una settimana cruciale. Sabato 17 ottobre è infatti in programma il derby dio, con ilche ha appena recuperato Ibrahimovic mentre l’si trova con 5 giocatori positivi. Secondo quando ipotizzato dal quotidiano, i giorni decisivi saranno mercoledì e giovedì, quando rientreranno ad Appiano Gentile 16 stranieri impegnati con rispettive Nazionali. La preoccupazione dei dirigenti nerazzurri cresce: potrebbevenire l’Asl dio, oppure si potrebbe chiedere il rinvio del match, nel caso in cui i positivi in squadra siano dieci. Certamente, in caso di rinvio sarebbe difficile inserire nuovamente in calendario il derby, dal momento che il 20 ottobre inizia anche la ...

