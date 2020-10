zazoomblog : Renate Jacopo Silva ha firmato un contratto annuale - #Renate #Jacopo #Silva #firmato - sportli26181512 : Renate, Jacopo Silva ha firmato un contratto annuale: Il difensore centrale, ex Piacenza, nell'ultima stagione ha d… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Renate, annuale per il centrale Jacopo Silva -

Ultime Notizie dalla rete : Renate Jacopo

Corriere dello Sport

Ancora dei cambiamenti di orario per le gare di calcio. Sono stati ufficializzati poco fa e sono tutti per gare che si giocheranno nel prossimo week end o nel turno infrasettimanale. Stavolta non si t ...Diretta Piacenza Grosseto streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie C ...