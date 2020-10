Regionali in Puglia, 30 o 50 euro a voto: quattro indagati (Di sabato 10 ottobre 2020) Regionali in Puglia, aperta indagine a Foggia. Una somma di 30 o 50 euro per ogni preferenza, documentata con foto. FOGGIA – E’ stata aperta un’indagine sulle Regionali in Puglia del 20-21 settembre 2020. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la Procura di Foggia sta effettuando degli approfondimenti su un sistema di corruzione attuato durante l’ultima tornata elettorale. Le persone offrivano dai 30 ai 50 euro a voto. Questo doveva essere documentato con una foto scattata nei seggi elettorale. Un fascicolo che ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati di quattro persone. Gli investigatori, però, stanno verificando la posizione delle altre persone coinvolte nella vicenda. I reati ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020)in, aperta indagine a Foggia. Una somma di 30 o 50per ogni preferenza, documentata con foto. FOGGIA – E’ stata aperta un’indagine sulleindel 20-21 settembre 2020. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la Procura di Foggia sta effettuando degli approfondimenti su un sistema di corruzione attuato durante l’ultima tornata elettorale. Le persone offrivano dai 30 ai 50. Questo doveva essere documentato con una foto scattata nei seggi elettorale. Un fascicolo che ha portato all’iscrizione sul registro deglidipersone. Gli investigatori, però, stanno verificando la posizione delle altre persone coinvolte nella vicenda. I reati ...

Agenzia_Ansa : Da 30 a 50 euro a voto, indagine in Puglia #Regionali #ANSA - fattoquotidiano : “Denaro in cambio del voto per le Regionali in Puglia”: quattro denunciati per reati elettorali a Foggia - sole24ore : Regionali: da 30 a 50 euro a voto, indagine in Puglia - paolaokaasan : RT @ImolaOggi: ??Puglia: 30 euro in cambio del voto alle regionali, 4 denunciati - 8_ferro : RT @Signorasinasce: #Foggia , venti euro per un #voto . Bufera sulle #Regionali : quattro indagati. Tanto il senso della vergogna il #Pd no… -