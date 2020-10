Regionali | chiesti dai 30 ai 50 euro a voto | si indaga in Puglia

(Di sabato 10 ottobre 2020) Una somma di 30-50per ogniespresso, documentato con foto scattate nei seggi elettorali, mostrate alle persone di riferimento in un negozio di Foggia. E' questa la dinamica individuata ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali chiesti

TGCOM

ma anche quella di tutta la popolazione della nostra regione”. La ripresa graduale delle lezioni in presenza è legata anche alla scadenza delle iscrizioni che è stata prorogata fino al 9 ottobre, per ...Per la Regione e la Provincia di Sassari è una vittoria senza precedenti ... da Ottana a Serdiana, avevano chiesto giganteschi ampliamenti con l'obiettivo di importare una valanga di rifiuti dal resto ...