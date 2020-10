Red Bull senza motori bussa a casa Ferrari

(Di sabato 10 ottobre 2020) I bibitari orfani della Honda potrebbero chiedere a Maranello. Intanto Vettel diventa azionista Aston Martin per ammortizzare l'ingaggio

"Tocca a loro, tocca alla Red Bull chiedere il motore. Non so se lo faranno. Ma ammetto che potrebbe essere una soluzione interessante per entrambi". E così Mattia Binotto, il capo del reparto corse ...Nella conferenza stampa dei team principal Toto Wolff ha escluso che la Mercedes possa fornire la propria power unit alla Red Bull, sostenendo che quattro squadre, compresa quella ufficiale, sono già ...