Recensione The Boys 2: nuovi super, stessa irriverenza (Di sabato 10 ottobre 2020) Terminata The Boys 2 su Amazon Prime Video, vi presentiamo la Recensione della serie sui supereroi più irriverente al momento TITOLO ORIGINALE: The Boys. GENERE: commedia, drammatico. NAZIONE: Stati Uniti. IDEATORE: Eric Kripke. CAST: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Aya Cash. DURATA: 55 – 65 min circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Amazon Prime Video. USCITA: 4 Settembre – 9 Ottobre 2020. Nella prima stagione Eric Kripke e i suoi collaboratori si sono divertiti a smontare i miti generalmente associati ai supereroi senza macchia che siamo abituati a vedere nei cinecomic. Con abbondanti dosi di irriverenza e brutalità, scadente spesso e volentieri nello splatter, l’esordio di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020) Terminata The2 su Amazon Prime Video, vi presentiamo ladella serie suieroi più irriverente al momento TITOLO ORIGINALE: The. GENERE: commedia, drammatico. NAZIONE: Stati Uniti. IDEATORE: Eric Kripke. CAST: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Aya Cash. DURATA: 55 – 65 min circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Amazon Prime Video. USCITA: 4 Settembre – 9 Ottobre 2020. Nella prima stagione Eric Kripke e i suoi collaboratori si sono divertiti a smontare i miti generalmente associati aieroi senza macchia che siamo abituati a vedere nei cinecomic. Con abbondanti dosi die brutalità, scadente spesso e volentieri nello splatter, l’esordio di ...

iamfredmosby : RT @dituttounpop: Da oggi su @DisneyPlusIT c'è #TheRightStuff i nostri @rikcristil e @AllegraDavide condividono le loro prime impressioni..… - MadMassit : Su Disney+ la nuova serie spaziale The Right Stuff: Uomini veri @DisneyPlusIT #TheRightStuff #Uominiveri… - iamfredmosby : è finita #TheBoysTV su @PrimeVideoIT. Altalenante ma con un finale col botto! che ne dite? piaciuto l'appuntamento… - Nextplayer_it : The Survivalists: scimmie e indigeni - Recensione - ReviewSearchIT : ?: The Others in blu-ray, la recensione: ecco perché nell'edizione Midnight Factory è ancora più ...: Passando alla… -