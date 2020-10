Rassegne | Artecinema | torna a Napoli il Festival sull’arte contemporanea

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 ottobre 2020) Dal 15 al 22 ottobre 2020, ilinternazionale di Film sull’Arteche quest’anno festeggia la XXV edizione. Attraverso la proiezione di documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale, viene offerta al pubblico una preziosa occasione per comprendere la poetica degli artisti, per vederli al lavoro nei loro atelier e per mostrare l’evoluzione dei linguaggi dell’arte. Cinque lustri che hanno visto l’avvicendarsi sugli schermi dei teatri partenopei i migliori esempi di filmografia dedicata all’arte, alla fotografia e all’architettura contemporanee: dai pionieri delle avanguardie artistiche del XX secolo, ai protagonisti delle tendenze artistiche ...