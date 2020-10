Qual Mondiali Sud America | Muriel e Zapata show anche con la Colombia Brasile a valanga

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 ottobre 2020) Si sono giocate nella notte le ultime due gare delleificazioni ai2022 in Sud. Le due sfide hanno visto lae ilvincere asulle rispettive avversarie. I “cafeteros” hanno battuto 3-0 il Venezuela. Protagonisti, come in Serie A, gli atalantini(con una doppietta) eche ha aperto le marcature al quarto d’ora su un preciso assist dello juventino Cuadrado. “Manita” delalla Bolivia. Un 5-0 senza storia, con le reti di Marquinhos (assist dello juventino Danilo), doppietta di Firmino, un’autorete di Carrasco e il gol finale di Coutinho. Questi i risultati:3-0 VENEZUELA5-0 ...