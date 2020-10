QAnon | la setta cospirazionista che vuole eliminare il cospirazionismo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 10 ottobre 2020) Facebook ha annunciato che bannerà contenuti di, ovvero che cancellerà gruppi e pagine legati a questo movimento: se prima venivano eliminati solo quei post diche incitavano alla violenza, ora verranno eliminati gruppi e intere pagine anche da Instagram. Ottima notizia. Il lavoro, comunque, dicono, non sarà immediato, richiederà tempo e ci sarà parecchio da fare. Il procedimento, però, non è completo: Facebook continuerà a consentire a singoli utenti di pubblicare contenuti legati asui profili personali. L’operazione del colosso social non è risolutiva: la comunità virtuale potrà nascondersi e utilizzare trucchi per continuare a essere presente sui social e reclutare adepti. La venerazione smodata per Donald Trump, il salvatore del ...