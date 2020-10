Pugilato | Signani batte Beaussire e si conferma campione europeo dei pesi medi

(Di sabato 10 ottobre 2020) Obiettivo raggiunto. Sul ring del Palazzo dello sport di Caen, Matteoha sconfitto il francese Maximeper ko tecnico alla seconda ripresa e si ètodei. Il 41enne romagnolo ha colpito il rivale con un gancio facendolo crollare a terra. L’arbitro belga Daniel Van de Wiele ha quindi deciso di fermare il francese nonostante i suoi tentativi di rialzarsi. Per il ‘Giaguaro’ si tratta della trentesima vittoria in carriera, di cui 11 prima del limite (3 pareggi, 5 sconfitte).

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato Signani

Obiettivo raggiunto. Sul ring del Palazzo dello sport di Caen, Matteo Signani ha sconfitto il francese Maxime Beaussire per ko tecnico alla seconda ripresa e si è confermato campione europeo dei pesi ...Al Palais des Sports di Caen in Normandia, Matteo Signani (29-5-3) affronterà lo sfidante francese Maxime Beaussire (29-2-1) mettendo in palio, per la prima volta, la cintura europea (Ebu).