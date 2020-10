Protezione Civile della Regione Campania: allerta meteo gialla domenica e lunedì (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valevole a partire dalle 12 di domani, domenica 11 ottobre, alle 12 di lunedì 12 ottobre sull’intero territorio regionale. Si prevedono Precipitazioni sparse anche a carattere di “moderato rovescio” o temporale con locali raffiche di vento. Si raccomanda agli enti competenti di prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree. Tra i principali scenari di impatto al suolo dei temporali legati ad un rischio idrogeologico localizzato si segnalano: – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLaha emanato un avviso didi colore Giallo valevole a partire dalle 12 di domani,11 ottobre, alle 12 di lunedì 12 ottobre sull’intero territorio regionale. Si prevedono Precipitazioni sparse anche a carattere di “moderato rovescio” o temporale con locali raffiche di vento. Si raccomanda agli enti competenti di prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree. Tra i principali scenari di impatto al suolo dei temporali legati ad un rischio idrogeologico localizzato si segnalano: – ...

Open_gol : ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. I… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #iononrischio2020 - la campagna per le buone pratiche di protezione civile: domenica 11 #ottobre… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali. ENPA ammessa parte civile nel processo. Avevamo promesso il nostro impegno.… - masettipaolo : RT @ProtCivileRT: #IononRischio Domenica #11ottobre nelle piazze virtuali: buone pratiche di #ProtezioneCivile ?? - newsbiella : Alluvione, il capo di Protezione Civile Angelo Borrelli incontra cittadini e sindaci in Valle Cervo FOTOGALLERY e V… -