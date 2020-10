Programmi TV di stasera, sabato 10 ottobre 2020. Su Italia1 in 1^Tv il film d’animazione «Smallfoot – Il mio amico delle nevi» (Di sabato 10 ottobre 2020) Smallfoot - Il mio amico delle nevi Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Quarto appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i riflettori, gli undici concorrenti sono pronti insieme ai loro maestri a cimentarsi in nuove e sorprendenti coreografie. A bordo pista non mancheranno i commenti dei “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, i voti della severa giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tornano come ogni puntata anche gli interventi di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Nello spazio riservato al Ballerino per una notte scenderà in pista uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 ottobre 2020)- Il mioRai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Quarto appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i riflettori, gli undici concorrenti sono pronti insieme ai loro maestri a cimentarsi in nuove e sorprendenti coreografie. A bordo pista non mancheranno i commenti dei “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, i voti della severa giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tornano come ogni puntata anche gli interventi di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Nello spazio riservato al Ballerino per una notte scenderà in pista uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del ...

AllievaTv : ?? Memo del giorno: stasera non ci saremo ?? #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su @RaiUno ?? ci con… - lguancialespana : RT @AllievaTv: ?? Memo del giorno: stasera non ci saremo ?? #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su @RaiUno ?? ci consoliamo c… - sissiisissi2 : RT @AllievaTv: ?? Memo del giorno: stasera non ci saremo ?? #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su @RaiUno ?? ci consoliamo c… - MARYBEAUTY07 : RT @AllievaTv: ?? Memo del giorno: stasera non ci saremo ?? #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su @RaiUno ?? ci consoliamo c… - piecesofwhat_ : RT @AllievaTv: ?? Memo del giorno: stasera non ci saremo ?? #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su @RaiUno ?? ci consoliamo c… -