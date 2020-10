Professionismo femminile, sarà legge a gennaio? (Di sabato 10 ottobre 2020) Secondo il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il Professionismo femminile potrebbe avere la sua legge entro gennaio 2021. Lo ha annunciato lo stesso Ministro intervenendo, in collegamento, durante un evento digital sulla parità di genere. Un atto che lo sport femminile sta aspettando da molto tempo, sul quale si è sollevata una maggiore attenzione internazionale dopo i campionati di calcio femminile disputati a giugno 2019 in Francia. Una vetrina che ha virtualmente collegato diversi momenti di protesta, e richieste verso i Governi, di un riconoscimento del Professionismo femminile. Soprattutto nel calcio si percepisce chiaramente la disparità di trattamento economico. Ma la richiesta delle donne sportive di tutte le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Secondo il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ilpotrebbe avere la suaentro2021. Lo ha annunciato lo stesso Ministro intervenendo, in collegamento, durante un evento digital sulla parità di genere. Un atto che lo sportsta aspettando da molto tempo, sul quale si è sollevata una maggiore attenzione internazionale dopo i campionati di calciodisputati a giugno 2019 in Francia. Una vetrina che ha virtualmente collegato diversi momenti di protesta, e richieste verso i Governi, di un riconoscimento del. Soprattutto nel calcio si percepisce chiaramente la disparità di trattamento economico. Ma la richiesta delle donne sportive di tutte le ...

