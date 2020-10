Preziosi: «Non sono stanco del Genoa, ho bruciato almeno 200 milioni» (Di sabato 10 ottobre 2020) Enrico Preziosi parla a ruota libera descrivendo il suo stato d’animo in relazione al tema della cessione del Genoa. Le sue parole. Nel corso di un’intervista per Corriere dello Sport, il presidente del Genoa Enrico Preziosi è tornato sull’ipotesi di cessione del club. CEDERE IL CUB – «Se oggi mi domandate quanto sono stanco da uno a cento, rispondo centodieci. Ma non sono stanco del Genoa, che ho tenuto in A per 14 anni su diciotto. Ho 72 anni, il doppio di Pandev, e il dovere morale di pensare al dopo. Se ne avessi cinquanta mi ritufferei in questa avventura perché il futuro è dell’entertainment e il calcio è il punto più alto dello spettacolo, il numero uno al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Enricoparla a ruota libera descrivendo il suo stato d’animo in relazione al tema della cessione del. Le sue parole. Nel corso di un’intervista per Corriere dello Sport, il presidente delEnricoè tornato sull’ipotesi di cessione del club. CEDERE IL CUB – «Se oggi mi domandate quantoda uno a cento, rispondo centodieci. Ma nondel, che ho tenuto in A per 14 anni su diciotto. Ho 72 anni, il doppio di Pandev, e il dovere morale di pensare al dopo. Se ne avessi cinquanta mi ritufferei in questa avventura perché il futuro è dell’entertainment e il calcio è il punto più alto dello spettacolo, il numero uno al ...

