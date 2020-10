Preziosi e l’irritazione di Gravina confermano che il calcio italiano non vuole capire

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ilnon ha capito. Né accenna minimamente a. Oggi il presidente del Genoaè tornato su Juventus-Napoli e al Corriere dello sport ha ripetuto le sue dichiarazioni eversive: «Mai mi sognerei di far intervenire l’Asl». E infatti il suo Genoa è protagonista di un cluster calcistico che non ha precedenti. In tutto il mondo quello sotto accusa sarebbe stato lui; in Italia è sotto accusa l’Asl che ha osato far rispettare una legge dello Stato. Come del resto ha fatto ieri l’Islanda che col protocollo Uefa ha giocato a palle di carta. La dissociazione mentale delperò non frena quel che sta avvenendo nel mondo e anche in Italia dove la seconda ondata del Covid-19 sta preoccupando sempre più i governi e ...