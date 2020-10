Prato, per salvare l’azienda si è trovato sommerso dai debiti: il tribunale glieli cancella (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione E’ una delle prime sentenze di debito estinto emesse in Italia. L’artigiano, dopo aver venduto le sue proprietà, macchina e motorino compresi, ha dimostrato al giudice aver condotto una vita priva di qualsiasi spesa non strettamente necessaria e di non poter fare più nulla per soddisfare i creditori. Come riporta NotiziediPrato.it, l’artigiano pratese, per salvare … Prato, per salvare l’azienda si è trovato sommerso dai debiti: il tribunale glieli cancella Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione E’ una delle prime sentenze di debito estinto emesse in Italia. L’artigiano, dopo aver venduto le sue proprietà, macchina e motorino compresi, ha dimostrato al giudice aver condotto una vita priva di qualsiasi spesa non strettamente necessaria e di non poter fare più nulla per soddisfare i creditori. Come riporta Notiziedi.it, l’artigiano pratese, per, perl’azienda si èdai: ilImpronta Unika.

robyeyli : RT @Krydyster: ~ Ti ricordi quand’ero chicco di grano e tu spiga di prato Mi proteggevi dal vento per non farmi volare via Ti ricordi quan… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Per salvare l'azienda dove lavorava si è trovato sommerso dai debiti: il tribunale gli… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Tre centraline per la rilevazione delle polveri sottili nell'aria installate a Carmign… - offerteoggi : EEIEER Arieggiatore Scarpe Arieggiatore Scarificatore per Prato, Scarificatore Arieggiatore Manuale, Arieggiatore d… - p0rnpromotions : RT @RadioPornoPanda: Aiuto per il test di Loescher, cosa ci vedi ? ?? una farfalla che vola in un prato ?? le tettone della @LaPandina sbor… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato per Il Santa Maria del Prato si attrezza per le emergenze Il Gazzettino Prato, per salvare l’azienda si è trovato sommerso dai debiti: il tribunale glieli cancella

Una firma messa per aiutare l’azienda a superare la crisi e a trovare le porte delle banche aperte. La sezione fallimentare del tribunale di Prato dà il via alla procedura che coinvolge l’artigiano ...

Allarme in una Rsa gestita da suore: 34 anziani positivi

"L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alle Politiche sociali, è costantemente in contatto con la direzione sanitaria della struttura e con la Asl per seguire l'evolversi ... e a Villa ...

Una firma messa per aiutare l’azienda a superare la crisi e a trovare le porte delle banche aperte. La sezione fallimentare del tribunale di Prato dà il via alla procedura che coinvolge l’artigiano ..."L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alle Politiche sociali, è costantemente in contatto con la direzione sanitaria della struttura e con la Asl per seguire l'evolversi ... e a Villa ...