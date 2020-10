Positivo al covid viola la quarantena e va a lavoro: il caso (Di sabato 10 ottobre 2020) Un uomo di 56 anni ha violato la quarantena obbligatoria per aprire la propria attività commerciale. Era Positivo al coronavirus. In una fase così difficile della pandemia purtroppo si stanno susseguendo casi di persone che hanno sottovalutato la situazione, Che non ci debba essere panico totale è ovvio, ma nemmeno ci si può approfittare della … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Un uomo di 56 anni hato laobbligatoria per aprire la propria attività commerciale. Eraal coronavirus. In una fase così difficile della pandemia purtroppo si stanno susseguendo casi di persone che hanno sottovalutato la situazione, Che non ci debba essere panico totale è ovvio, ma nemmeno ci si può approfittare della … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

