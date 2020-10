Positivo al coronavirus | Simon Yates si ritira dal Giro d’Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 ottobre 2020) VIESTE (ITALPRESS) – Ild’Italia perde un altro suo protagonista. Non sarà al via dell’ottava tappa, la Giovinazzo-Vieste di 200 chilometri,: la Mitchelton-Scott ha annunciato che il 28enne britannico, vincitore dell’ultima Tirreno-Adriatico, è risultatoalha cominciato a sviluppare dei sintomi molto lievi nelle ore successive alla fine della settima frazione disputata ieri, lo staff medico della Mitchelton-Scott ha subito richiesto un test rapido il cui esitoè stato poi confermato dal tampone.è stato posto subito in isolamento mentre tutti gli altri compagni di squadra e il resto dello staff della Mitchelton-Scott sono stati autorizzati a ...