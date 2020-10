Polonia-Italia, le ultime sulle probabili formazioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Trasferta a Danzica domani per l’Italia di Roberto Mancini, che affronterà la Polonia per la partita di Nations League. Calcio d’inizio alle 20.45. Diversi cambi rispetto alla partita con la Moldova. Dubbio in difesa, con Chiellini da valutare: Acerbi e Ogbonna i possibili sostituti. In avanti ballottaggio tra El Shaarawy e Kean. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo domani. Polonia (4-4-2): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy. Foto: Twitter Nazionale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Trasferta a Danzica domani per l’di Roberto Mancini, che affronterà laper la partita di Nations League. Calcio d’inizio alle 20.45. Diversi cambi rispetto alla partita con la Moldova. Dubbio in difesa, con Chiellini da valutare: Acerbi e Ogbonna i possibili sostituti. In avanti ballottaggio tra El Shaarawy e Kean. Queste leche scenderanno in campo domani.(4-4-2): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski.(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy. Foto: Twitter Nazionale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

