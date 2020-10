Polonia-Italia: le probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 10 ottobre 2020) Polonia-Italia, domani sera alle 20,45, sarà la terza partita di Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri, dopo la vittoria in scioltezza contro la Moldavia, vogliono continuare a stupire, in vista di Euro 2021. L’Italia, reduce dal pareggio contro la Bosnia e dalla vittoria contro l’Olanda, guida il proprio girone con quattro punti e si presenta alla sfida di Danzica in ottima forma e nel migliore dei modi. Statistiche e curiosità Nei precedenti tra le due squadre, dominano i pareggi (ben sette). Sei i successi degli azzurri contro i tre polacchi. Le due squadre, inoltre, si erano già affrontate durante la scorsa edizione della competizione. All’andata finì 1-1, mentre nel ritorno in Polonia, gli azzurri collezionarono un’importante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020), domani sera alle 20,45, sarà la terza partita di Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri, dopo la vittoria in scioltezza contro la Moldavia, vogliono continuare a stupire, in vista di Euro 2021. L’, reduce dal pareggio contro la Bosnia e dalla vittoria contro l’Olanda, guida il proprio girone con quattro punti e si presenta alla sfida di Danzica in ottima forma e nel migliore dei modi. Statistiche e curiosità Nei precedenti tra le due squadre, dominano i pareggi (ben sette). Sei i successi degli azzurri contro i tre polacchi. Le due squadre, inoltre, si erano già affrontate durante la scorsa edizione della competizione. All’andata finì 1-1, mentre nel ritorno in, gli azzurri collezionarono un’importante ...

