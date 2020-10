Polonia-Italia, Glik: “Azzurri in forma, non si vince per caso. Lewandowski? Era da Pallone d’Oro” (Di sabato 10 ottobre 2020) La Polonia affronterà domenica sera l'Italia nella gara valida per la terza uscita in Nations League.La nazionale polacca arriva alla sfida contro gli azzurri particolarmente carica dato che in quel di Danzica ci saranno diecimila spettatori sugli spalti, una cornice che negli stadi non si vedeva da tempo. Alla vigilia della gara contro la nazionale di Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa il difensore del Benevento, Kamil Glik, uomo simbolo della Polonia. Le sue parole nel corso dell'intervista rilasciata a Rai Sport.Polonia-Italia, Mancini: “Giocheremo due gare importanti, magari anche decisive. Immobile? Rispondo così”"Quando vinci 15 partite su 17 vuol dire che sei davvero forte, ma noi abbiamo le nostre armi e possiamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 ottobre 2020) Laaffronterà domenica sera l'nella gara valida per la terza uscita in Nations League.La nazionale polacca arriva alla sfida contro gli azzurri particolarmente carica dato che in quel di Danzica ci saranno diecimila spettatori sugli spalti, una cornice che negli stadi non si vedeva da tempo. Alla vigilia della gara contro la nazionale di Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa il difensore del Benevento, Kamil, uomo simbolo della. Le sue parole nel corso dell'intervista rilasciata a Rai Sport., Mancini: “Giocheremo due gare importanti, magari anche decisive. Immobile? Rispondo così”"Quando vinci 15 partite su 17 vuol dire che sei davvero forte, ma noi abbiamo le nostre armi e possiamo ...

