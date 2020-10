Polonia-Italia, Bonucci: “Abbiamo il giusto mix per far rinascere l’orgoglio italiano” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, alla vigilia del match di Danzica contro la Polonia, ha spiegato in un’intervista a RaiSport il segreto degli azzurri: “Idee ben chiare e una strada che mister Mancini ci ha fatto vedere e che abbiamo intrapreso avendo fiducia nelle sue conoscenze e nel calcio che voleva attuare, abbiamo i talenti per poterlo fare, l’esperienza e anche la spensieratezza dei giovani, un mix perfetto che ci ha portato a essere qui e a far rinascere l’orgoglio Italiano”. “Da diverso tempo non giochiamo una partita noi della Juve, e’ bello essere in questo gruppo e poter tornare in campo mettendo da parte tutte le polemiche per la partita non giocata domenica scorsa. Eravamo abbastanza tranquilli, chiusi ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Il difensore della Juventus e della Nazionalena, Leonardo, alla vigilia del match di Danzica contro la, ha spiegato in un’intervista a RaiSport il segreto degli azzurri: “Idee ben chiare e una strada che mister Mancini ci ha fatto vedere e che abbiamo intrapreso avendo fiducia nelle sue conoscenze e nel calcio che voleva attuare, abbiamo i talenti per poterlo fare, l’esperienza e anche la spensieratezza dei giovani, un mix perfetto che ci ha portato a essere qui e a farl’orgogliono”. “Da diverso tempo non giochiamo una partita noi della Juve, e’ bello essere in questo gruppo e poter tornare in campo mettendo da parte tutte le polemiche per la partita non giocata domenica scorsa. Eravamo abbastanza tranquilli, chiusi ...

