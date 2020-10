Polonia, il ct Brzeczek: «L’Italia merita rispetto, ma io sono ottimista» (Di sabato 10 ottobre 2020) Il commissario tecnico della Polonia, Jerzy Brzeczek, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia di Nations League Jerzy Brzeczek, commissario tecnico della Polonia, ha parlato alla vigilia della gara di Nations League con l’Italia. «Senza dubbio, l’Italia è una selezione che merita considerazione e rispetto. Ha vinto 14 delle sue ultime 16 partite, e questo dice molto. Però io sono ottimista nell’approccio a questa partita perché ho visto come vi si sono avvicinati i miei. La forza di questo gruppo è lo spirito che lo pervade, la stima che c’è tra di noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Il commissario tecnico della, Jerzy, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia di Nations League Jerzy, commissario tecnico della, ha parlato alla vigilia della gara di Nations League con l’Italia. «Senza dubbio, l’Italia è una selezione checonsiderazione e. Ha vinto 14 delle sue ultime 16 partite, e questo dice molto. Però ionell’approccio a questa partita perché ho visto come vi siavvicinati i miei. La forza di questo gruppo è lo spirito che lo pervade, la stima che c’è tra di noi». Leggi su Calcionews24.com

