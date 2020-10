Polonia, Glik: “Italia forte, ma abbiamo i mezzi per far male” (Di sabato 10 ottobre 2020) La Polonia domani sarà l'avversaria dell'Italia di Roberto Mancini. Il difensore polacco, grande conoscenza del calcio italiano, Kamil Glik è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Danzica."ITALIA forte, MA POSSIAMO FAR MALE"caption id="attachment 1035141" align="alignnone" width="1024" Glik, getty images/caption"Quando una squadra vince 15 partite su 17 vuol dire che è davvero forte, ma noi abbiamo le nostre armi e possiamo fare una grande partita domani. Lewandowski? Avrebbe meritato il Pallone d’Oro. Ha vinto la Champions con il Bayern, ha fatto cose straordinarie in Germania ed in Europa. Sarebbe stato l’anno giusto". Il difensore polacco si è poi soffermato sull'andamento del Covid-19: "La situazione – dice ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladomani sarà l'avversaria dell'Italia di Roberto Mancini. Il difensore polacco, grande conoscenza del calcio italiano, Kamilè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Danzica."ITALIA, MA POSSIAMO FAR MALE"caption id="attachment 1035141" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Quando una squadra vince 15 partite su 17 vuol dire che è davvero, ma noile nostre armi e possiamo fare una grande partita domani. Lewandowski? Avrebbe meritato il Pallone d’Oro. Ha vinto la Champions con il Bayern, ha fatto cose straordinarie in Germania ed in Europa. Sarebbe stato l’anno giusto". Il difensore polacco si è poi soffermato sull'andamento del Covid-19: "La situazione – dice ...

