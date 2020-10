Polizia, fermata rete di pedofili: video e foto di abusi online (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano le operazioni della Polizia di Stato contro i pedofili. Le forze dell’ordine fermano la diffusione di video e foto di abusi. Non si arrestano le operazioni della postale contro la pedopornografia. Infatti questa mattina, il corpo delle Forze dell’Ordine adibito alle comunicazioni, dopo un’oculata indagine, ha deciso di impiegare oltre 100 operatori per compiere … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano le operazioni delladi Stato contro i. Le forze dell’ordine fermano la diffusione didi. Non si arrestano le operazioni della postale contro la pedopornografia. Infatti questa mattina, il corpo delle Forze dell’Ordine adibito alle comunicazioni, dopo un’oculata indagine, ha deciso di impiegare oltre 100 operatori per compiere … L'articolo proviene da .

reggiotv : Cosenza. La Squadra Mobile della Questura ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso… - infoitinterno : Covid, rifiuta di mettere mascherina e colpisce agente: fermata dalla polizia - infoitinterno : Fermata dalla polizia con la mascherina abbassata: 50enne finisce agli arresti. Cosa è successo per strada a Napoli - infoitinterno : Fermata dalla polizia con la mascherina abbassata | 50enne finisce agli arresti Cosa è successo per strada a Napoli - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Damiano Oriolo: Donna fermata per omicidio e rapina dalla Polizia di #Cosenza. La sera del 6 aprile 2017, durante le s… -