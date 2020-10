Pirlo pensa seriamente al 3-4-3 per la Juve con 5 giocatori offensivi: la probabile formazione (Di domenica 11 ottobre 2020) Dedichiamo una nuova parentesi calcistica ad uno degli allenatori che sembra avere le idee più innovative ed interessanti degli ultimi anni in questo mondo, visto che Pirlo pare stia pensando seriamente ad un 3-4-3 estremamente offensivo dopo l’acquisto di Chiesa da parte della Juve. Dopo aver analizzato altri possibili moduli di gioco, infatti, ci sono tutti i presupposti oggi 10 ottobre per concentrarsi su variabili tattiche differenti rispetto a quelle che abbiamo preso in esame nelle scorse settimane. Il nuovo 3-4-3 di Pirlo per la formazione della Juve Effettivamente, l’arrivo di Chiesa potrebbe radicalmente cambiare le carte in tavola per quanto concerne gli schemi di Pirlo. Valorizzare l’ex Fiorentina, infatti, potrebbe ... Leggi su bufale (Di domenica 11 ottobre 2020) Dedichiamo una nuova parentesi calcistica ad uno degli allenatori che sembra avere le idee più innovative ed interessanti degli ultimi anni in questo mondo, visto chepare stiandoad un 3-4-3 estremamente offensivo dopo l’acquisto di Chiesa da parte della. Dopo aver analizzato altri possibili moduli di gioco, infatti, ci sono tutti i presupposti oggi 10 ottobre per concentrarsi su variabili tattiche differenti rispetto a quelle che abbiamo preso in esame nelle scorse settimane. Il nuovo 3-4-3 diper ladellaEffettivamente, l’arrivo di Chiesa potrebbe radicalmente cambiare le carte in tavola per quanto concerne gli schemi di. Valorizzare l’ex Fiorentina, infatti, potrebbe ...

infoitsport : PIRLO PENSA ALLE OPZIONI IN CORSIA - TUTTOJUVE_COM : PIRLO PENSA ALLE OPZIONI IN CORSIA - lkbj07 : @capuanogio @Ruttosporc No ma ora chiederei a Pirlo che ne pensa di simili idiozie che lo riguardano - EroeCaso : @NapoliGc @ZZiliani E invece lo ha anche Pirlo pensa un po' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Mancini pensa al contrario di #Pirlo, ma la sua #Italia è un piacere per gli occhi. E come brilla il Sassuolo! -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo pensa PIRLO PENSA ALLE OPZIONI IN CORSIA Tutto Juve Bucciarelli: "Pirlo fuoriclasse, vedrete i risultati"

L'ex difensore del Palermo, Fabrizio Bucciarelli ha parlato di Andrea Pirlo e della nostra Serie A in un'intervista rilasciata al Direttore ...

Calciomercato Juve, si pensa già al 2021: c’è un nome in mente

Il difensore austriaco sarebbe un nome da tenere in considerazione in ottica 2021. Ravanelli scopre il punto debole: «È una pecca, a Pirlo sarebbe servito molto» Le ultime notizie. Secondo quanto ripo ...

L'ex difensore del Palermo, Fabrizio Bucciarelli ha parlato di Andrea Pirlo e della nostra Serie A in un'intervista rilasciata al Direttore ...Il difensore austriaco sarebbe un nome da tenere in considerazione in ottica 2021. Ravanelli scopre il punto debole: «È una pecca, a Pirlo sarebbe servito molto» Le ultime notizie. Secondo quanto ripo ...