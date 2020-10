Pillola dei 5 giorni dopo, dall’Aifa stop alla ricetta per le minorenni: “Svolta per la tutela della salute delle adolescenti” (Di sabato 10 ottobre 2020) Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dare anche alle minorenni la cosiddetta Pillola dei 5 giorni dopo. Il farmaco, l’ulipristral acetato (EllaOne), viene utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Lo ha stabilito l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre. “Si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i 5 giorni dal rapporto – afferma il Direttore Generale Aifa, Nicola Magrini – ed è anche, a mio avviso, uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Non sarà più necessario l’obbligoprescrizione medica per dare anche allela cosiddettadei 5. Il farmaco, l’ulipristral acetato (EllaOne), viene utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinqueil rapporto. Lo ha stabilito l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre. “Si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i 5dal rapporto – afferma il Direttore Generale Aifa, Nicola Magrini – ed è anche, a mio avviso, uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di ...

